Com placas solares, Terminal Rodoviário de Cuiabá passa a gerar 100% da energia que consome

A instalação do sistema de energia solar no estacionamento do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá, foi concluída e marca uma das últimas etapas da reforma em andamento no local. Com a nova estrutura, o terminal passa a gerar 100% da energia que consome nas áreas operacionais e administrativas, tornando-se energeticamente autossuficiente e alinhado às práticas de sustentabilidade urbana.

