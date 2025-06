Com pouco mais de 120 mil habitantes, Sorriso tem mais de 237 mil cartões do SUS ativos Com uma população estimada em 120.561, Sorriso conta com 237.667 cartões do Sistema Único de Saúde (SUS) cadastrados. O número de cartões...

Com uma população estimada em 120.561, Sorriso conta com 237.667 cartões do Sistema Único de Saúde (SUS) cadastrados. O número de cartões cadastrados soma 117.106, o que equivale a um contingente populacional de 49,27% a mais do que o número da população estimada em 120.561 pessoas que constam da atualização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada no fim de 2024. E, de acordo com o relatório da Secretaria de Saúde do Município, todos os mais de 237 mil cartões estão ativos.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: