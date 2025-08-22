Com preços abaixo do custo, Federarroz orienta produtores a vender ao governo A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) orienta os produtores gaúchos a participarem...

A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) orienta os produtores gaúchos a participarem do processo de venda de arroz por meio de contratos de opção lançados pelo governo federal. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (20.08), com a publicação da Nota Orientativa nº 26/2025 pelo Ministério da Agricultura, estabelecendo as regras para a comercialização do arroz longo fino em casca, tipo 1, da safra 2024/2025.

