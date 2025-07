Com presença da primeira-dama de MT, municípios de Araguaiana e Pontal do Araguaia recebem Mutirão da Cidadania Com serviços gratuitos e entrega de benefícios sociais, o Mutirão da Cidadania levou acolhimento e dignidade aos moradores de Araguaiana...

Com serviços gratuitos e entrega de benefícios sociais, o Mutirão da Cidadania levou acolhimento e dignidade aos moradores de Araguaiana e Pontal do Araguaia nesta terça-feira (15.7). A iniciativa contou com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, elaboradora do Programa SER Família, que integram as ações de proteção social do Governo do Estado.

