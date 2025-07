Com protagonismo rural, Claudecir Conttreira defende PL 1.898/2025 e inspira COFECI a nacionalizar diretoria do agro O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (CRECI-MT), Claudecir Conttreira, voltou a ganhar destaque...

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (CRECI-MT), Claudecir Conttreira, voltou a ganhar destaque em plenária nacional do Sistema COFECI-CRECI ao defender a aprovação do Projeto de Lei 1.898/2025, de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT). O texto, construído a partir de proposta escrita por Conttreira e sua equipe, propõe a criação de um marco regulatório específico para a atividade dos corretores de imóveis no meio rural, um dos segmentos mais sensíveis e carentes de regulamentação no país.

