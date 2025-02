Com recorde de público, Bope entrega mais de R$ 11 mil em prêmios para vencedores da 9ª edição da corrida de rua Cerca de sete mil pessoas participaram, na manhã deste domingo (23.2), da 9ª edição da Corrida do Batalhão de Operações Especiais (... Momento MT|Do R7 23/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 23/02/2025 - 14h05 ) twitter

Cerca de sete mil pessoas participaram, na manhã deste domingo (23.2), da 9ª edição da Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar de Mato Grosso, em Cuiabá. O número é recorde entre todas as edições realizadas e consolida a prova como um dos principais eventos no calendário esportivo mato-grossense. A largada e a chegada ocorreram na sede da unidade, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida do CPA.

Para mais detalhes sobre este evento esportivo de sucesso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

