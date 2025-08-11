Com recursos do Conseg, segue a reforma da base do Ciopaer
Seguem em andamento os serviços de reforma e manutenção do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). No local, já foi Reforma e vedação do telhado e tem continuidade os serviços de pintura. Para isso, foram aplicados R$ 677.058,70 via recursos do Conselho Municipal de Segurança Pública (Conseg).
