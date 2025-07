Com Show do goleiro Tadeu, Goiás vence Cuiabá e assume a liderança da Série B Em uma noite de futebol eletrizante no Estádio da Serrinha, o Goiás superou o Cuiabá por 3 a 1 neste sábado, pela 17ª rodada da Série...

Momento MT|Do R7 20/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 20/07/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share