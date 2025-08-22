Com sinais de recuperação, setor hoteleiro foca no futuro O Brasil deverá contar, em 2026, com 124 novos hotéis que, juntos, somam R$ 5,3 bilhões em investimentos. A informação consta do relatório...

O Brasil deverá contar, em 2026, com 124 novos hotéis que, juntos, somam R$ 5,3 bilhões em investimentos. A informação consta do relatório Panorama da Hotelaria Brasileira de 2022, produzido pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). Além dos novos investimentos, o documento apresenta, ainda, o desempenho de mercado, análises e projeções para o setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das novidades do setor hoteleiro!

Leia Mais em Momento MT: