Com subsídio do Estado, comprei minha casa pagando menos do que um aluguel", afirma beneficiado pelo Programa SER Família Habitação O técnico em Radiologia Marcelo Cunha, 22 anos, é um dos beneficiados pelo Governo de Mato Grosso no Programa SER Família Habitação... Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 14h06 )

O técnico em Radiologia Marcelo Cunha, 22 anos, é um dos beneficiados pelo Governo de Mato Grosso no Programa SER Família Habitação, modalidade Entrada Facilitada, em Várzea Grande. Ele será um dos moradores do Residencial Maranhão e recebeu as chaves da casa na última semana. O processo foi ágil: entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves, decorreram menos de 30 dias. “Graças ao subsídio, consegui uma casa própria por uma parcela menor do que um aluguel”, afirma Marcelo.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e como o programa tem mudado vidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

