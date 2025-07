Com tema Corixos de Letra, Academia Mato-grossense de Letras realiza 6ª edição do projeto Casa Aberta A Academia Mato-grossense de Letras (AML) realiza a 6ª edição do projeto Casa Aberta nesta quinta-feira (10.7), a partir das 18h, na...

A Academia Mato-grossense de Letras (AML) realiza a 6ª edição do projeto Casa Aberta nesta quinta-feira (10.7), a partir das 18h, na Casa Barão, em Cuiabá. Com o tema “Corixos de Letras”, o evento gratuito conta com investimentos do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este evento cultural incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: