Com tempo nublado, Fabiana Karla curte praia em com namorado: ‘Fortaleza Ceará’ Fabiana Karla, de 49 anos, está curtindo Fortaleza, no Ceará, junto com o namorado, o advogado Alexandre Sumida. Nesta quarta-feira...

Fabiana Karla, de 49 anos, está curtindo Fortaleza, no Ceará, junto com o namorado, o advogado Alexandre Sumida. Nesta quarta-feira (12), a atriz compartilhou nas redes sociais fotos nas quais aparece com um maiô azul curtindo uma praia com o amado. Mesmo com o tempo nublado, a humorista se jogou no mar e aproveitou ao máximo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: