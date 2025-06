Com três medalhistas, Sorriso se destaca no JUBs Seletivas em Brasília Ao todo, os sorrisenses conquistaram cinco medalhas Os atletas universitários de Sorriso brilharam no JUBs Seletivas 2025, realizado...

02/06/2025 - 12h38

