Com variedades, Prefeitura de Várzea Grande realiza mais uma edição da Feira da Família No espaço montado na frente da prefeitura, estão sendo ofertados vários produtos com preços acessíveis como: frutas, legumes e verduras... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

No espaço montado na frente da prefeitura, estão sendo ofertados vários produtos com preços acessíveis como: frutas, legumes e verduras, café artesanal, pudins, bolos, salgados, entre outros

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades da Feira da Família!

Leia Mais em Momento MT:

Menor Preço ajuda consumidores a economizar no presente do Dia dos Pais

Polícia Civil prende motorista de aplicativo acusado de estuprar duas mulheres em corridas em Várzea Grande

Polícia Civil cumpre prisão preventiva de servidor público do Judiciário alvo da Operação Sepulcro Caiado