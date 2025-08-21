Combate a dengue: Agentes de endemias recebem capacitação para o uso de drone A partir de agora, o trabalho de combate à dengue em Lucas do Rio Verde ganhou um reforço importante, o uso de drone. O treinamento...

A partir de agora, o trabalho de combate à dengue em Lucas do Rio Verde ganhou um reforço importante, o uso de drone. O treinamento dos agentes de endemias começou na tarde desta quarta-feira (20), na praça do bairro Florais dos Buritis.

