Combate à homofobia como compromisso social é o tema do 4.º Fórum promovido por Sorriso

“O combate à homofobia como compromisso social” é o tema deste ano do 4.º Fórum de Combate à Homofobia. O evento será realizado no dia 20 de maio no Auditório Magessi do Centro de Eventos Ari José Riedi no Rota do Sol e contará com apresentação cultural, palestra e roda de conversa. A organização é da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa).

