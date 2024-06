Combate ao trabalho infantil: ação conjunta das secretarias de Assistência e Educação

As secretarias de Assistência Social e Educação estão atuando juntas – neste mês de junho – no combate ao abuso e exploração do trabalho infantil. Crianças e adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), estão visitando as escolas das Redes Municipal e Estadual, compartilhando informações e trocando experiências.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.