COMDIPI abre processo seletivo para Organizações da Sociedade Civil O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Lucas do Rio Verde está com inscrições abertas para as Organizações da Sociedade...

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Lucas do Rio Verde está com inscrições abertas para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham interesse em ingressar no COMDIPI no período de 2025 a 2027. O processo seletivo é regulamentado Edital de Convocação nº 01/2025.

