COMDIPI lança edital para seleção de projetos voltados à pessoa idosa

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI) de Lucas do Rio Verde publicou, no dia 27 de junho de 2025, o Edital nº 02/2025, que trata do Concurso Público de Projetos para financiamento por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

