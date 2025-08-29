Começa amanhã a 54ª Expofeira do Amapá e deve movimentar R$ 600 milhões A 54ª Expofeira do Amapá começa amanhã (30.08) e segue até 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul da capital...

A 54ª Expofeira do Amapá começa amanhã (30.08) e segue até 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul da capital, Macapá. Com entrada gratuita, o evento reúne negócios, cultura e entretenimento e deve atrair milhares de visitantes diariamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de tudo que vai acontecer na Expofeira!

Leia Mais em Momento MT: