Começa o vazio sanitário no RS e outros 21 estados Teve início nesta quinta-feira (3) o período de vazio sanitário da soja no Rio Grande do Sul. A medida, que se estende até 30 de setembro... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Teve início nesta quinta-feira (3) o período de vazio sanitário da soja no Rio Grande do Sul. A medida, que se estende até 30 de setembro, proíbe a presença de plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento nas lavouras do estado. A determinação faz parte da Portaria nº 1.217/2025 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e tem como principal objetivo o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais severas e de rápida disseminação que afeta a cultura da soja. Para mais informações sobre essa importante medida para a agricultura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro

PF prende estrangeiro procurado para extradição pelo Chile

PF prende dois em flagrante com cigarros eletrônicos e celulares em Foz do Iguaçu/PR