Começou bem: Brasil diversifica e conquista novos mercados nos EUA

Enquanto soja, milho e carne bovina continuam sendo os carros-chefe das exportações do agronegócio brasileiro, um novo capítulo está sendo escrito com produtos menos tradicionais ganhando destaque no mercado internacional. Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 12 bilhões em produtos agropecuários para os Estados Unidos, com um crescimento significativo em segmentos como café, bebidas, produtos florestais, derivados de cacau e carnes.

Para saber mais sobre essa diversificação e as oportunidades que surgem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: