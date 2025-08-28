Logo R7.com
Comemoração do Dia da Independência será realizada em novo formato em Lucas do Rio Verde

A comemoração da Independência do Brasil em Lucas do Rio Verde adotará novo formato neste ano. Com caráter cultural, o ato cívico no...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A comemoração da Independência do Brasil em Lucas do Rio Verde adotará novo formato neste ano. Com caráter cultural, o ato cívico no dia 7 de setembro iniciará às 17h, na rotatória do Paço Municipal. A cerimônia contará com a participação da Orquestra Sinfônica Jovem, responsável pela execução do Hino Nacional, além de escolas, autoridades, instituições, grupos de serviços, entidades, forças de segurança, entre outros.

