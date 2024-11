Comemorações do Dia das Crianças encantam em Lucas do Rio Verde Assim como nas escolas da rede municipal de Lucas do Rio Verde, a Semana da Criança foi comemorada com muita alegria pelos pequenos...

Momento MT|Do R7 14/10/2024 - 21h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share