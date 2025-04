Comenda Sargento Odenil vai homenagear agentes de segurança que enfrentarem a criminalidade em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta quinta-feira (17) o projeto de resolução que cria a “Comenda Sargento Odenil Alves”, que concede uma honraria aos agentes de segurança pública da cidade que abaterem bandidos em legítima defesa durante o cumprimento do seu trabalho. O projeto foi aprovado por 24 vereadores na Câmara.

