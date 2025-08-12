Comissão analisa decreto que regulamenta constituição de equipes gestoras das escolas municipais Na tarde desta segunda-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação de Sorriso (Semed) reuniu uma comissão de servidores para o estudo...

Na tarde desta segunda-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação de Sorriso (Semed) reuniu uma comissão de servidores para o estudo detalhado do decreto que regulamenta o processo de constituição das equipes de gestores escolares da Rede Municipal de Ensino.

