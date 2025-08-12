Logo R7.com
Comissão aprova ação obrigatória do Ministério Público por estelionato contra pessoa com deficiência

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (12) o Projeto de Lei 3114/23, que obriga o Ministério Público a abrir ação penal em casos de estelionato praticado contra pessoas com qualquer tipo de deficiência, mesmo sem denúncia da vítima.

