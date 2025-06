Comissão aprova assistência psicossocial no SUS a mulheres vítimas de violência

Momento MT |Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura a mulheres vítimas de violência doméstica atendimento e assistência psicossocial no Sistema Único de Saúde (SUS), com prioridade no agendamento da primeira avaliação.

