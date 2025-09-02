Logo R7.com
Comissão aprova atendimento psicológico para filhos de vítimas de feminicídio

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 403/25, do deputado Augusto Puppio (MDB-AP), que garante acompanhamento psicológico a crianças e adolescentes que sejam filhos, enteados ou morem na mesma casa de vítimas de feminicídio, consumado ou não.

