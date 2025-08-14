Comissão aprova atualização do ECA em pontos sobre educação obrigatória e gratuita A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que...

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que atualiza pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para prever a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica dos 4 aos 17 anos (ensinos infantil, fundamental e médio). Esse entendimento está na Constituição desde 2009.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante atualização!

Leia Mais em Momento MT: