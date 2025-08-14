Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1918/25, que aumenta a pena para...
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1918/25, que aumenta a pena para o crime de estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis. Nesses casos, a punição atual, que varia de um a cinco anos de prisão, pode ser aumentada em dois terços ou triplicada. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante aprovação! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1918/25, que aumenta a pena para o crime de estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis. Nesses casos, a punição atual, que varia de um a cinco anos de prisão, pode ser aumentada em dois terços ou triplicada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante aprovação!
Leia Mais em Momento MT: