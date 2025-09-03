Comissão aprova aumento de pena para furto de medicamento de alto custo do SUS
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código Penal para aumentar as penas dos crimes de furto e peculato quando envolverem medicamentos de alto custo da rede pública de saúde. O texto segue para análise do Plenário. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante decisão! Leia Mais em Momento MT:
