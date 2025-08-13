Logo R7.com
Comissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que eleva a pena imposta a quem praticar o crime de aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet (aplicativos ou mídias sociais). O texto segue agora para análise do Plenário.

