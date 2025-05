Comissão aprova aumento progressivo de escolas com educação integral na rede pública

Momento MT |Do R7

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê aumento progressivo no número de escolas contempladas pela Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

