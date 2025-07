Comissão aprova auxílio financeiro para cuidador familiar de idoso ou pessoa com deficiência A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou projeto de lei que altera a Política Nacional de Cuidados para... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h58 ) twitter

"Embora seja uma atividade essencial ao bem-estar e à sobrevivência de milhões de brasileiros, esse trabalho permanece desprovido de suporte público adequado, sendo desempenhado, em sua imensa maioria, por mulheres que renunciam às oportunidades profissionais e à autonomia financeira em nome do cuidado", observa o relator da proposta, deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG).

