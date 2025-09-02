Logo R7.com
Comissão aprova compensação a municípios que preservam o meio ambiente

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1822/23, do deputado Rodrigo Gambale (Pode-SP), que autoriza o Poder Executivo a oferecer compensação financeira aos municípios que comprovarem ações de preservação ambiental, como a conservação de biomas e rios.

