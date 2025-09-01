Comissão aprova correção anual de orçamento das universidades federais A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 760/25, da deputada Dandara (PT-MG), que garante a recomposição...

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 760/25, da deputada Dandara (PT-MG), que garante a recomposição anual das verbas orçamentárias das instituições federais de ensino superior. Pela proposta, os recursos serão reajustados a cada ano com base na inflação oficial (IPCA), acrescida de 2,5%. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que atualmente não define regra para essa recomposição.

