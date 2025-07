Comissão aprova criação de lista suja do racismo no esporte A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Lista Suja do Racismo no Esporte, um cadastro nacional...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share