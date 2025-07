Comissão aprova criação de programa de apoio para quem tem esclerose múltipla A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou, no dia 8 de julho, projeto de lei que cria o Programa Nacional...

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou, no dia 8 de julho, projeto de lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Pessoas com Esclerose Múltipla (PNAPEM). O objetivo do programa é assegurar aos pacientes acesso a tratamento médico e psicológico especializados, incluindo medicamentos, terapias e reabilitação. Além disso, a iniciativa busca:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei.

Leia Mais em Momento MT: