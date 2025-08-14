Comissão aprova criação de programa nacional para monitorar e enfrentar violência contra idosos A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o Projeto de Lei 2060/25, que cria o Programa Nacional de Proteção e Acolhimento...

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o Projeto de Lei 2060/25, que cria o Programa Nacional de Proteção e Acolhimento ao Idoso (Pronai), com o objetivo de prevenir e enfrentar casos de abandono, negligência, maus-tratos e outras formas de violação dos direitos dos idosos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: