Comissão aprova criação de semana nacional de combate ao bullying em escolas públicas e privadas A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria a “Semana Nacional de Conscientização, Prevenção e Combate...

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria a “Semana Nacional de Conscientização, Prevenção e Combate à Intimidação Sistemática (Bullying)”, a ser realizada anualmente na segunda semana de abril nas escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: