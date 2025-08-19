Comissão aprova diretrizes nacionais para aleitamento materno
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece diretrizes nacionais para...
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece diretrizes nacionais para a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento saudável de crianças e promover a saúde das mães. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as diretrizes aprovadas! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece diretrizes nacionais para a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento saudável de crianças e promover a saúde das mães.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as diretrizes aprovadas!
Leia Mais em Momento MT: