Comissão aprova diretrizes para estimular contratação de pessoas com deficiência A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 28, projeto que prevê a promoção de oportunidades de emprego... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 )

A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 28, projeto que prevê a promoção de oportunidades de emprego e de empreendedorismo para pessoas com deficiência. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Lucas Ramos (PSB-PE). Ele fez uma série de ajustes na versão da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços para o Projeto de Lei 3607/24, do deputado Júnior Mano (PSB-CE). “Foi mantido o núcleo do projeto original, como capacitação, intermediação de emprego e incentivos fiscais”, explicou Lucas Ramos. “Os ajustes buscam a conformidade constitucional e jurídica e a coerência legislativa”, disse o relator. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as diretrizes aprovadas! Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova obrigatoriedade de condomínios detalharem receitas e despesas

