Comissão aprova estágio de estudantes de enfermagem no Corpo de Bombeiros em todo o país
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que autoriza estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, a realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante aprovação! Leia Mais em Momento MT:
