Comissão aprova exigência de informação sobre padrão de segurança de box de banheiro

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga empresas a informar, no ato da compra,...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga empresas a informar, no ato da compra, os tipos de vidros de segurança oferecidos para box de banheiro, conforme normas de órgãos oficiais.

