Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que concede incentivo fiscal a academias...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que concede incentivo fiscal a academias de ginástica que oferecerem gratuitamente pelo menos 5% das vagas para pessoas idosas de baixa renda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.