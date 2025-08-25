Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova inclusão da polícia penal e órgãos do sistema socioeducativo no Susp

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de que inclui órgãos do sistema socioeducativo e policiais...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de que inclui órgãos do sistema socioeducativo e policiais penais no Sistema Único de Segurança Pública (Susp). O texto aprovado também acrescenta, aos princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o atendimento prioritário e humanizado a pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres, crianças, adolescentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.