Comissão aprova inclusão do conceito de Visão Zero no Código de Trânsito A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, para...

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, para instituir os conceitos de Sistema Seguro e de Visão Zero na elaboração do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança no trânsito!

Leia Mais em Momento MT: