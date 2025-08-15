Logo R7.com
Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o Projeto de Lei 1683/24, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a compra de carro novo por pessoas que perderam o veículo em enchentes, deslizamentos ou outros desastres naturais.

