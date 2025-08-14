Comissão aprova isenção de ITR para propriedade com brigada particular contra incêndio A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que isenta...

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que isenta do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) os imóveis rurais que possuam brigadas florestais particulares contra incêndios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: